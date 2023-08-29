«التعليم»: آخر موعد لاستلام تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي غدا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 30 أغسطس كآخر موعد لاستلام تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام، من الإدارات والمديريات التعليمية للعام الدراسي 2023-2024، بناء على تكليف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، بتشكيل لجنة مركزية في الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث التحويلات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات، أنّه حرصا على مصحلة الطلاب وضمان استقرار العملية التعليمية، قررت اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة، استلام ملفات الطلاب الراغبين في التحويلات، يوم 30 أغسطس الحالي.