أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها الكامل على استكمال الخطوات المتعلقة بمسابقة «30 ألف معلم»، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات، كما حددت الوزارة، موعد استلام العمل للمعلمين الجدد بوزارة التربية والتعليم.

موعد استلام العمل للمعلمين الجدد

وطمأنت الوزارة، المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، أنّه سيجري الانتهاء من إجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية، فور الإعلان عن النتيجة، لافتة إلى أنّ موعد استلام العمل للمعلمين الجدد بوزارة التربية والتعليم، سيكون قبل بداية العام الدراسي.

ولفتت الوزارة، إلى العمل على حصر أعداد المعلمين والمعلمات الجدد، ممن تسببت ظروفهم الصحية في عدم استكمال الاختبارات، على أن يستكملوا اختباراتهم والإجراءات الخاصة بهم في أقرب وقت.

843 ألف معلم بالمدارس الحكومية

كما أشار وزير التعليم في تصريحات سابقة، إلى وجود 958 ألفًا و763 معلمًا، منهم 843 ألفًا و490 معلمًا بالمدارس الحكومية، و115 ألفًا و263 معلمًا بالمدارس الخاصة، مؤكداً أنه لأول مرة أصبح لدينا تفاصيل احتياجات كل إدارة تعليمية، وكل مادة من المعلمين، لافتًا إلى أنّ أهم ما يميز أي خطة استراتيجية هو مدى ديناميكيتها ومرونتها، وأن تكون الأطراف كلها جاهزة لتقبل الخطة، مثل بنية تحتية جاهزة وأولياء أمور متقبلين لفكرة التطوير.