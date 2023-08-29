«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة للثانوية الدور الثاني

أكّد مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، أنَّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني، رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق عبر جروبات الغش علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

التحقق من الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان الاحياء والاستاتيكا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّه يتمّ التحقق من الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي الآن باللجان الامتحانية، وقي حالة ثبوت صحة الأوراق سيتم ضبط الطلاب فورا واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.

وتابع المصدر، أنَّه سيتمّ تطبيق عقوبة صارمة وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني والاخلال بالامتحانات، والتي تصل فيه العقوبة إلى الحرمان من الامتحان والحبش والغرامة.

زعم تداول امتحان والاحياء والفلسفة والاستاتيكا

وزعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام» تداول امتحان والاحياء والفلسفة والاستاتيكا للثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، الذي بدأ في الـ9 صباحًا ويستمر لمدة 3 ساعات.