طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة ونشاط للرياح

شهد طقس الإسكندرية اليوم، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، بعدما شهدت الأيام الماضية، انخفاضا نسبيا لمدة 3 أيام، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأمواج لتكون فرصة جيدة للمصطافين الراغبين بالاستمتاع على شواطئ الإسكندرية

تفاصيل طقس الإسكندرية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم، يشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة، إذ تسجل العظمى 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

وصحب طقس الإسكندرية اليوم، اعتدالا من حيث ارتفاع أمواج البحر الابيض المتوسط حيث تبلغ 1 إلى 1.5 متر، ما يعني استمرار حركتي الملاحة والصيد بشكل طبيعي، بالإضافة إلى رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية، مما يجعلها فرصة ممتازة للمصطافين للنزول بشكل آمن والاستمتاع بالطقس والبحر معاً.

رياح شديدة على الإسكندرية

ويصحب طقس الإسكندرية اليوم، رياح شمالية غربية تهب على شمال البلاد تعمل على تحسن الأجواء خلال ساعات الليل، كما تنخفض درجة الحرارة ليلا، وتكون سرعة الرياح 26 كيلومترًا في الساعة.

وشهدت شواطئ الإسكندرية، توافد المصطافين للاستمتاع بإجازة الصيف ونزول البحر، مع توافد رحلات اليوم الواحد إلى المدينة الساحلية من كافة المحافظات، وسط إشغال متوسط على عدد من شواطئ شرق ووسط المدينة، وإقبال كبير نسبيًا على شواطئ غرب.