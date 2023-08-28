«تعليم الإسكندرية»: زيادة المجموعات الدراسية المجانية للطلبة خلال العام الجديد

أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى وضع خطة لزيادة تفعيل مجموعات الدعم لطلاب وفق القرار الوزاري رقم 28 لعام 2023، مطلع العام الدراسي المقبل، موضحا تفعيلها مجانا في بعض الإدارات حاليا.

جاء ذلك على هامش اجتماعه اليوم الإثنين، مع مجلس الأمناء بالإسكندرية، بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، ومحمد السُّني رئيس مجلس الأمناء، ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية، وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأمل حسان مدير عام التعليم الفني، ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام.

تفعيل مجموعات الدعم للطلاب

وأشار إلى أن تفعيل مجموعات الدعم للطلاب يأتي في إطار اهتمام الوزارة برفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة وأولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب في بيئة آمنة.

مناقشة أنشطة العام الدراسي الجديد

كما جرى مناقشة فعاليات الأنشطة التي تمت خلال العام الدراسي والمراكز التي حصدها تعليم الإسكندرية على مستوى الجمهورية، وكذلك مناقشة عدد من الفعاليات والمبادرات التي سيتم إطلاقها وتفعيلها خلال المرحلة القادمة.