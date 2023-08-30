تسجيل أبطال القليوبية في أوليمبياد الطفل المصري النسخة الرابعة

عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا مع مسؤولي الطلائع بالإدارات الفرعية بشأن التسجيل في أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الرابعة بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة سارة طه معاون المدير العام لشؤون الشباب، وهاني جميل مدير إدارة النشء بالمديرية.

إتاحة الفرصة لأبطال القليوبية من النشء للاشتراك

أكد الصبروط خلال الاجتماع، أهمية إتاحة الفرصة لأبطال القليوبية من النشء للاشتراك في أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الرابعة الذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

توسيع قاعدة مشاركة النشء في أوليمبياد الطفل المصري

أشار الصبروط إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة توسيع قاعدة مشاركة النشء في أوليمبياد الطفل المصري للنسخة الرابعة في الألعاب الفردية والجماعية، والتي تضم خماسي قدم، كرة السلة ، كرة طائرة، كرة اليد ، وألعاب القوى 100م عدو ، ووثب طويل ، ودفع جلة وتنس طاولة فردي زوجي ، وسباحة ، وكاراتية ، ومصارعة ، وتايكوندو ، ورفع أثقال، وجودو .

الشروط العامة للمشاركة في أوليمبياد الطفل المصري

كما استعرض الصبروط الشروط العامة للمشاركة في أوليمبياد الطفل المصري، مشيرا إلى ضرورة الإعلان بكل مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النشء في الاشتراك في البطولة والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها وتشجيعهم على التنافس بين النشء والتمثيل المشرف للمحافظة والتصعيد على مستوى الجمهورية.