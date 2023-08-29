1850 جنيها إيرادات فيلم «تاج» لـ تامر حسني في 24 ساعة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «تاج»، بطولة الفنان تامر حسني، أمس الاثنين، لاسيما وأنه يأتي في ترتيب متأخر بقائمة الأفلام المنافسة.

وأوضح الدفراوي، في بيانٍ صحفي، أنّ فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، حقق 1850 جنيه، أمس، ليحتل المركز العاشر والأخير، ما يجعله مُهددًا بالرفع من دور العرض، في ظل ضعف إقبال الجمهور عليه.

أبطال وصُنّاع فيلم تاج

يظهر تامر حسني في فيلم «تاج» بشخصيتين وهما توأمان أحدهما تاج الطيب الذي يحب الخير، وهارون الشرير المتعمد إيذاء الآخرين، كلاهما يتمتعان بقوة خارقة للطبيعة، ويحدث صراعًا بينهما، وتتصاعد الأزمات في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

فيلم تاج بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

تعرف على الأفلام المُنافسة في دور العرض

ويُعرض في السينمات حاليًا، بجانب فيلم «تاج»، 9 أفلام أخرى، وهي: «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، و«وش في وش» بطولة الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح، و«مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، و«ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، و«خمس جولات»، و«بيت الروبي»، و«مستر إكس»، و«البعبع» و«البطة الصفرا».