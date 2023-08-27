رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال تطوير مسجد المدينة الجامعية ويشكر وزير الأوقاف

وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ لدعمه وموافقته على فرش مسجد المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

تفقد أعمال الصيانة والتجديد

وأكّد رئيس جامعة الأزهر خلال تفقده اليوم لأعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة للمسجد، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الاستجابة من وزير الأوقاف تعكس مدى التعاون بين كل مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أنَّه سبق أن نظمت جامعة الأزهر عديدًا من الأنشطة بالتعاون مع وزارة الأوقاف؛ إذ نظمت عديد من معارض الكتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجانب معارض خيرية للملابس خدمة لطلاب العلم وأنشطة أخرى عديدة.

تفاصيل تفقد مسجد المدينة الجامعية

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، وخالد رزق، مدير عام المدن الجامعية.