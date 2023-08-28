«الأوقاف»: انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في مساجد 27 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏27 ‏محافظة، حيث تم الحديث عن «أحكام الطهارة»، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

مشاركة ‏نخبة من كبار العلماء

وشهدت الفعاليات مشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وقد أكد العلماء أن الطهارة أمر من أمور الفطرة جبلت عليه الطباع السليمة، وهي سمة الأمم والمجتمعات المتحضرة، وقد أثنى رب العزة في كتابه العزيز على المتطهرين فقال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: «لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ»، وقال سبحانه: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».

تفاصيل الأسبوع الثقافي

ويقام الأسبوع الثقافي بالمحافظات التالية:

- في محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المهند.‎

- في محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهداية.

‎- في محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.

- في محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحر.

‎- في محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن الخطاب.

- في محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشربيني.‎

- في محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المروة الجديد.

- في محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القدوس.‎

- في محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو بن العاص.

‎- في محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.

- في محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد منسي.

‎- في محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.‎

- في محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القاضي بفزارة.

‎- في محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة عائشة.‎

- في محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

- في محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي.

‎- في محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العلاوية.

- في محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ عبد الله.

- في محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري.‎

- في محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد عيد.

- في محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق.

- في محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبي بكر الصديق.‎

- في محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الكبير.‎

- في محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفرشوطي.‎

- في محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

- في محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أسامة البكري.‎

- في محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سعد بن معاذ.