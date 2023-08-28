«اتحاد الصناعات»: إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب بداية نهضة القطاع

أشاد المهندس، بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس السيسي، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، موضحًا أن المشروعات الصناعية، التي تستهدف صناعات استراتيجية يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية.

إعفاء القطاع الصناعي

وقال بسيم يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، أمر في غاية الأهمية.

حزمة قرارات من السيسي للمشروعات الصناعية

وتابع: نهضة الصناعة بدأت بقرارات الرئيس السيسي، وهذه القرارات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، بجانب توفير العملة الصعبة.

التركيز على الصناعات الاستراتيجية

وأوضح بسيم يوسف، أنه يتمنى التركيز على صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات المتعددة، كما أن هناك 152 منتجا تم تحديدها سيتم العمل عليها، لافتًا إلى أنه يجب وضع خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات.

وأشار يوسف إلى أنه يجب وضع استراتيجية واضحة تتناسب مع زيادة السكان في مصر، مردفا أن الصناعات الزجاجية والخشبية من أهم الصناعات الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها.