حفل مميز لفريق «حافظ وبستان» بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

أحيا فريق «حافظ وبستان» حفلا موسيقيا، مساء أمس، بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وقدم الفريق خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة أبرزها «شيء لطيف، بنتواعد، ياللي طاير، في أي مكان، مشوار، مشوار، بكلمة»، وغيرها من أغاني الفريق المميزة.

فريق حافظ وبستان

فريق «حافظ وبستان» هو مشروع موسيقي للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون، بستان مجدي، وأحمد حافظ، وتعتبر معظم أغانيهما مستوحاة من خلفيتهما الفنية وأصلهما السكندري، بمصاحبة فريق موسيقي من السكندريين أيضا، وهم عمر عقل؛ عازف الكمان، ويوسف شمس؛ عازف الجيتار، وعمر عبده؛ عازف البيانو، وتوفيق خالد؛ عازف الدرامز، بالإضافة لابنة الزوجين «ندى»؛ غناء وعزف بيانو.

مهرجان الصيف الدولي في مكتبة الإسكندرية

جدير بالذكر، أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين، خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها، كما يدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.