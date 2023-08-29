2400 جنيه إيرادات فيلم «البطة الصفرا» لـ غادة عادل ومحمد عبد الرحمن

احتل فيلم «البطة الصفرا» بطولة الثنائي غادة عادل ومحمد عبد الرحمن، المركز التاسع بين قائمة الأفلام المنافسة، إذ تقدم مركزًا واحدًا، بعدما كان في الترتيب العاشر، إذ تفوق على فيلم «تاج» بفارق بسيط للغاية.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم البطة الصفرا، خلال أمس الاثنين، في دور العرض، موضحًا أنه حقق 2400 جنيهًا، مقارنة بما حققه أول أمس الأحد، بواقع 1200 جنيه فقط.

وتقترب إجمالي إيرادات فيلم البطة الصفرا، من 1.5 مليون جنيه، في أسبوعين تقريبًا، حيث يأتي في ترتيب متأخر للغاية، بين الأفلام الموجودة في دور العرض والمنافسة له.

أبطال وأحداث فيلم البطة الصفرا

فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، صلاح عبدالله، أنوشكا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.

في إطار لايت كوميدي، تدور قصة فيلم البطة الصفرا، من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي مع مجرمة خطيرة داخل السجن، تقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.