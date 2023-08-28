اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس السيسي لدعم الصناعة ستحقق طفرة استثمارية

قال المهندس أسامة الشاهد، عضو اتحاد الصناعات، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز تتضمن تسهيلات كبيرة وستحقق عملية جذب للاستثمارات بل وتحقق طفرة استثمارية، موكدا أن اتحاد الصناعات سيعمل على تسويق قرارات الرئيس.

قرارات الرئيس السيسي تساعد على توسيع المجمع الصناعي

وأوضح أسامة الشاهد، خلال حوار ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، أن قرارات الرئيس السيسي ستساعد على توسيع المجمع الصناعي مما يساعد على حل أزمة الميزان التجاري بيننا وبين الدول الأخرى وتقليل الفارق بين الصادرات والواردات.

التوجه للصناعات المتوسطة والصغيرة

وتابع أنه لا بد من التوجه للصناعات المتوسطة والصغيرة، وهي من الصناعات الاستراتيجية، لأن أي دولة قائمة فيها مكونات للإنتاج، «ومحتاجين التركيز على الصناعات التكميلية ومش المشروعات الكبيرة فقط هي المشروعات الاستراتيجية، ولكن يهمني المكون المحلي داخل الصناعة، وهذا يقلل فاتورة الواردات».