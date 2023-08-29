نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا بمهرجان تيميتار في المغرب

أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، موعد إحيائها للحفل الغنائي في مهرجان تيميتار 2023 في مدينة أكادير بالمملكة المغربية، وذلك يوم 8 سبتمبر المُقبل في ساحة الأمل.

وأوضحت «كرم» عبر منصات التواصل الإجتماعي عن سعادتها بتجدد لقائها مع الجمهور المغربي، قائلة: «موعدنا الجديد مع الجمهور المغربي الغالي.. في ساحة الأمل يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.. في مدينة أكادير بـ مهرجان تيميتار – المغرب».

ويأتي حفل نجوى كرم في مهرجان تيميتار، بعد سلسلة من الحفلات الغنائية الجماهرية الناجحة في الوطن العربي، إلى جانب استعدادها لمجموعة أخرى خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها في وقتها.

وكانت نجوى كرم، طرحت مؤخرًا، أغنية «شغل موسيقى»، تعاونت فيها مع كل من الشاعر عامر لاوند ومن ألحان وتوزيع علي حسون، وتقول كلماتها:-

روحي طقّت ما اتحمّل ليلة بلاهم

قلبي دقّة بدقّة يعاني قلبي يهواهم

ياللي ساكن نبض القلب وعارف بحالي

ماترحمني ليلة وترجع ليّا يا غالي

سامع بالمو سامع يوم بأدوية للهجران

راحو والقلب وحداني مكسور وتعبان