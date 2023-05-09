4 تصريحات لـ نجوى كرم بعد طرح «شًغل موسيقى» أولى أغاني ألبومها الجديد

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفاصيل عديدة عن ألبومها الجديدة «كاريزما» الذي تطرح أغنياته تباعا خلال الأيام الجارية من بينها أغنية «شًغل موسيقى» التي طرحت منذ أيام قليلة.

نجوى كرم تطلق ألبومها الغنائي الجديد «كاريزما»

ترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز ما جاء على لسان نجوى في تصريحاتها التلفزيونية عقب طرح أغنية «شًغل موسيقى»، وهي كالتالي:

- ما لم أكن خائفة من ردة الفعل وأنا كنت عم قول قبل ما نزل حتى الصورة والكليب والأغنية أنه كل شيء أنا مش راضية عنه الفترة السابقة.

- عامر لوند وعلي حسون أبدعوا في كلام ولحن وتوزيع أغنية «شًغل موسيقى».

نجوى كرم ترش الملح في كليب «شًغل موسيقى»

- الحمدلله بفضل الله واجتهادي قدرت أقدم ألبوم رائع من الطلة الشكل الأغاني التوزيع الإطلالة كل شيء

- رش الملح شيء إيجابي مش بقوله أنتم ملح الأرض؟ فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه كمان بنفس الشيء نحنا بنعتبره خير وبركة وكل شيء postive