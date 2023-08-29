ميناء دمياط يستقبل سفينة محملة بـ6864 طن قمح قادمة من أوكرانيا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 سفينة بينما غادر 9 أخرين، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة (UNI - K) والتي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 101 متر وعرضها 18 مترًا قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ6864 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع العامة

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو18634 طنًا تشمل: 4500 طن علف بنجر و3276 طن رمل و5409 أطنان يوريا و5449 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23980 طنًا تشمل: 4825 طن خردة و495 طن زيت طعام و930 طن ابلاكاش و2205 طن حديد و9860 طن ذرة و3639 طن قمح و2026 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 742 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 227 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4450 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91635 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191412 طنًا.

صوامع كوم أبو راضي وطنطا

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3786 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبوراضي وطنطا، و2 وحدة نهرية (بارج) بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ نحو 553 طنًا من القمح متجهة إلى إمبابه، بعد انتهائها من تفريغ شحنة تقدر بنحو 525 طن أسمنت معبأ أبيض وشحنة تقدر بـ13 طن قواعد خشبية قادمة من محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4888 شاحنة.