ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادر والوارد من البضائع خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة بينما غادرت 13 سفينة أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18 ألفا و622 طنا، تشمل 443 طن ملح معبأ، و2100 طن رمل، و10آلاف و780 طن يوريا و5 آلاف و299 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27981 طنا، تشمل 7239 طن خردة، و3038 طن حديد، و36 طن تفاح، و6500 طن ذرة، و1187 طن فول صويا، و678 طن قمح، و4503 طن قمح مطحون، و4800 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1107 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 339 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4685 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103040 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190738 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2674 طن قمح، متجهين إلى صوامع أسيوط و شبرا، وقطار بعد أن شحن 50 حاوية 20 قدم متجه إلى السادس من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4892 شاحنة.