كيف تحصل على تعويض البطالة وفقا للقانون؟.. خبير يوضح الشروط

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنه وفقا لقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات، يحق للمواطن الحصول على تعويض البطالة، وذلك في حالة أن تنطبق عليه الشروط التي حددها القانون.

شروط الحصول على تعويض البطالة

وأوضح «الحديدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التأمينات حدد بعضًا من الشروط التي لابد من توافرها في المواطن حتى يتم صرف تعويض البطالة له، ووردت تلك الشروط في المادة رقم 87 من القانون، والتي من بينها ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من خدمته، وأيضا لابد ألا تكون خدمته انتهت بسبب حكم في جنحة أو جناية ماسة بالشرف.

مدة صرف تعويض البطالة

كما لفت الخبير القانوني، إلى أن قانون التأمينات قد حدد مدة الاشتراك في هذا التأمين، قائلًا: «وفقا للقانون لابد من أن يكون المؤمن عليه مشترك في التأمين لمدة لا تقل عن سنة من ضمنها 6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة»، بالإضافة إلى ضرورية أن يكون اسم المؤمن عليه ضنم أسماء المتعطلين في مكتب القوى العاملة.

كما أكد أن المواطن يستمر في الحصول على تعويض البطالة إلى أن يلتحق بوظيفة جديدة، موضحا: «يستحق للمؤمن عليه الحصول على تعويض بطالة بداية من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء خدمته وصلولا لليوم السابق لتاريخ التحاقه بعمل».