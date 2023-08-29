كاتب صحفي: زيارة البرهان إلى مصر مبشرة وتحمل الكثير من الدلالات المهمة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنَّ زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى مصر، مهمة ومؤثرة وقد تكون مبشرة لما تحمله من دلالات تعكس اقتراب استقرار الأوضاع في السودان بشكل أو بآخر، لأن خروج رئيس مجلس السيادة السوداني من الخرطوم بعد 4 أشهر من أعمال القتال المستمرة داخل السودان يعكس استقرارا ولو جزئيا على مستوى العمليات داخل السودان.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ ذلك يعطي مؤشرات ربما تكون مبشرة لنا ولكل المصريين المتعطشين لإنهاء هذه الأزمة حزنا على الشعب السوداني الشقيق، كما تعكس الزيارة عمق العلاقات المصرية السودانية، وأن تكون الزيارة الخارجية وجهتها مصر تعني أن هذا هو الخيار الأول والخيار الأهم بالتوجه إلى مصر، فلها دور كبير وجهد كبير خلال الشهور الأخيرة لمحاولة إنهاء هذه الأزمة ووقف القتال ودعم استقرار السودان.

إيقاف عجلة القتال.. ضرورة ملحة لإنهاء الأزمة السودانية

وتابع: «كل جهود إنهاء الأزمة تتلخص في إيقاف عجلة القتال قبل أي حديث، وهو الهدف الأسمى سواء الجهود المصرية أو الأطراف الإقليمية والدولية، والجميع يسعى إلى إيقاف القتال بشكل حقيقي ومستدام كي تتمكن فرق الإغاثة من الوصول للمنكوبين وللوصول للاستقرار وحل هذه الأزمة».

واستطرد «أبو شامة»: «الفريق أول البرهان زيارته إلى مصر تهدف إلى إطلاع الرئيس السيسي على مستجدات الأمور، وربما تكون هناك مجموعة أفكار للتشاور حول مستقبل العمل خلال الأيام المقبلة على المستوى السياسي، وتطلعاته لدعم القاهرة بشكل أو بآخر بالفترة المقبلة، سواء على المستوى السياسي أو اللوجستي».