14 تخصصا طبيا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. اعرف كيفية الاستفادة

تستمر وزارة الصحة والسكان، في تقديم الخدمات المختلفة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وكشفت عن توافر 14 تخصصا طبيا تغطيهم المبادرة التي تقدم خدمات طبية للأشخاص الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل.

ويمكن التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار من خلال رابط مخصص لذلك، ويمكن الاستفادة من الخدمات المختلفة تحت مظلة التأمين الصحي أو على نفقة الدولة.

تخصصات تغطيها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن 14 تخصصا طبيا تغطيهم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وهي كما يلي:

1- القسطرة المخية

2- زراعة الكلى

3- زراعة القوقعة

4- قساطر القلب

5- جراحات الرمد

6- جراحات الأورام.

7- الأوعية الدموية

8- جراحة المخ والأعصاب

9- زراعة كبد

10- جراحات القلب

11- جراحات العظام

12- جراحات الصدر

13- جراحات العيوب الخلقية للأطفال

14- زرع النخاع

مواعيد عمل المبادرة يوميا

وتقدم المبادرة خدماتها في كافة المحافظات، يوميا من 9 صباحًا لـ9 مساءً، وللراغبين في الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335، كما يمكن التسجيل للاستفادة من خدمات المبادرة من خلال الضغط هــــنا.