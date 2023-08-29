أستاذ تاريخ بجامعة عين شمس: مشروع تطوير القاهرة إبداع حقيقي في مصر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة عين شمس، إنّ تطوير القاهرة التاريخية يعد من المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، مضيفا: «كل مشروع نراه به تميز وإبداع حقيقي، وهذه المنطقة عمرها قرابة 1400 سنة، والقاهرة الحالية مبنية على أكثر من عاصمة بعد الفتح الإسلامي مثل القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية»

تميز وإبداع حقيقي في المشروعات

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنه يجب الاستفادة من هذه المنطقة كما يبغي، مشيرًا إلى أنها غنية بالآثار الإسلامية، ولذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القاهرة التاريخية.

5 مناطق سيشملها التطوير

وأكد أن 5 مناطق فقط في القاهرة التاريخية سيشملها التطوير، مثل الحسين ودرب اللبانة ومحيط مسجد الحاكم بامر الله الفاطمي وبوابة النصر والجمالية وبعض المناطق القريبة من شارع المعز لدين الله الفاطمي، ويجرى إعادة تصميم للواجهات الخاصة بالعقارات لتحاكي العمارة الإسلامية، بعدما جرى تشويه العمارة الإسلامية الرائعة بالمباني الحديثة.