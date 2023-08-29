تفاصيل حفل ختام مشروع حصر الحرف التراثية في منطقة القاهرة التاريخية

شهدت حديقة الأزهر حفل ختام مشروع حصر الحرف التراثية بمنطقة القاهرة التراثية، ضمن احتفالية يونسكو بمرور 20 عاما على اتفاقية صوت التراث الثقافي غير المادي، وسط أجواء من الثقافة والتراث.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حفل ختام مشروع حصر الحرف التراثية بمنطقة القاهرة التاريخية».

أصحاب الحرف يشاركون في الاحتفالية

وشارك في الاحتفالية العديد من الحرفيين، ومن أصحاب الحرف التراثية اليدوية، وفرق من الفنون الشعبية وصناع الخزف والزجاج بالإضافة إلى الملابس التراثية الغنية بألوانها الفريدة.

مصر أم الدنيا

وقال محمود النزاوي عضو بفرقة النيل الشعبية: «مصر أم الدنيا، ويابخت من يكون ضيفها، ونشارك في هذا المعرض وفي فعاليات كثيرة، وفرقتنا عبارة عن 50 فردا وشاركنا في مهرجانات دولية وعالمية خارج وداخل مصر».

فيما قالت وفاء كامل مشاركة بمنتجات المصنوعات الجليدية اليدوية: «المعرض إضافة قوية لنا كمصنعي حرف وحاجة بتفيدنا في شغلنا جدا، ونستخدم الجلد ومشتملاته والأدوات التي تساعدنا في التفصيل».