النائب محمد زين الدين: مصر وقفت على الحياد في حل الأزمة السودانية

قال الناىب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية اتضحت رؤيتها في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، وتؤكد احترامها لإرادة الشعب السوداني.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن رؤية مصر ظهرت منذ اندلاع الأزمة بعدم التدخل في شئون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان الراهنة، مع ضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار.

وأشار إلى أن مصر وقفت منذ اندلاع الأزمة على الحياد بين طرفيها، وترجمت رؤيتها على أرض الواقع، والتي تقوم على عدم التدخل في شئون السودان والانحياز لأي طرف على حساب الآخر، وذلك من خلال تواصل المسئولين المصريين مع طرفي الأزمة.

الجهود الرامية لتسوية الأزمة

وأوضح أن مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالقاهرة، التقى الرئيس السيسى لعرض لتطورات الأوضاع، وأوضح مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلًا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.