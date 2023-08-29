خبراء: العلاقات المصرية السودانية تطورت تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي

أكّد خبراء، أنَّ العلاقات بين مصر والسودان تعمقت وتطورت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وحتى قبل اندلاع الأزمة الحالية، كانت مصر تتبنى القضايا السودانية، موضحين أنَّ مصر استجابت بسرعة وبجهود مكثفة للأزمة السودانية من خلال تقديم الدعم والمساعدات الطبية والغذائية للشعب السوداني، وفتح حدودها لاستقبال اللاجئين السودانيين، إذ يعيش السودانيون في مصر جنبًا إلى جنب مع المصريين ويعتبرون إخوة وأشقاء، كما يحرص السيسي على أن تتسم العلاقات بين البلدين بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الدولية، ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

بداية، قال حسام الدين محمود رئيس مركز إفريقيا للتخطيط الاستراتيجي، إن الأزمة السودانية في تفاقم مستمر وتوجد كثير من المشكلات ومعالجة هذا الأمر يستغرق وقت طويل وهذا قد يمدد المشكلات للدول المجاورة، مبينا أنَّ الأزمة مر عليها 3 أشهر ولم تفلح المساعي الدولية في حل الأزمة لأنّها لم تكن بالقدر الكافي لإيقاف الأزمة في ظل عدم وجود آليات فاعلة.

محمود: مصر على المستوى الإنساني والوطني وقفت بجوار السودان

وأضاف محمود لـ« الوطن»، أن المؤشرات في الداخل السوداني تشير إلى تزايد الخطورة في السودان وتطور الأزمة لتتحرك خارج السودان ولكن دول جوار السودان تعمل على الحل وعلى رأسهم مصر التي استقبلت النازحين ولكن كل دولة لها قدرة على الاستيعاب لذا تتحرك دول جوار السودان للحل.

وأشار إلى أن مصر على المستوى الإنساني والوطني وقفت بجوار السودان ودعت لمؤتمر جوار السودان من أجل إسراع حل الأزمة بمشاركة من الشركاء الفاعلين، مؤكدا أن مصر لديها رؤية تسعى لبلورتها لوقف معاناة الشعب السوداني، لافتًا إلى أن مخرجات المؤتمر ستعمل الدولة على الالتزام بها وسيكون بادرة لحل الأزمة السودانية التي أثرت على الإقليم العربي والقارة الإفريقية سلبيا.

فيما قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن القاهرة تحركت منذ فترة لحل الأزمة، وسعت بعض الدول للتقريب بين أطراف النزاع في السودان ولكن لم تنجح لذا فإن مصر الجميع ينتظر تحركها، خاصة أنَّها مقبولة دوليا خاصة من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مبينًا أنَّ مصر ستعمل إحداث موائمات لحل الأزمة.

«العناني»: مصر قادرة على تقريب وجهات النظر

وأضاف «العناني» لـ«الوطن»، أنَّ مصر تدعم حكومات مؤسسات الدول وليس الأفراد وهذا يتوافق مع الرؤية الإقليمية من أجل سودان مستقر في المستقبل، مبينا أن مصر قادرة على تقريب وجهات النظر ولدى مصر رؤية مشتركة لتحقيق الحل السلمي في السودان وإعادة الأمر إلى طاولة المفاوضات، لافتًا إلى أنَّ أزمة السودان معقدة ولكن الدولة المصرية عازمة على حل الأزمة من أجل الشعب السوداني وقد ظهر ذلك في تسهيل تقديم الإمداد العربية المختلفة للشعب السودان وكذلك تقديم مساعدات مصرية مستمرة.