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«الكهرباء»: الكشف على العاملين وأسرهم مجانا ضمن «100 يوم صحة» الثلاثاء

كتب:

سلامة عامر
11:11 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
مبادرة «100 مليون صحة»

مبادرة «100 مليون صحة»

أعلنت شركة الخدمات الطبية، التابعة للشركة القابضة للكهرباء، توجه قافلة من إدارة النزهة الطبية بوزارة الصحة، إلى مستشفى الكهرباء في ألماظة، يوم الثلاثاء المقبل، لتوقيع الكشف على العاملين، ضمن حملة «100 يوم صحة».

تسجيل الأسماء بوحدة التطعيم

وكشف الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق، في تصريحات صحفية، أن زيارة الإدارة الطبية بالنزهة لمستشفى الكهرباء في ألماظة ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا، للكشف المجاني على العاملين وأسرهم، لمرضى السكر، والكشف عن الاعتلال الكلوي، والكشف عن أمراض السمنة، والكشف المبكر عن أورام الثدي، مطالبا الراغبين في الكشف بتسجيل الأسماء بوحدة التطعيم بجوار الطوارئ لكى يتثنى للإدارة بالشركة تقديم خدمة مميزة.

إتاحة الخدمات بجودة عالية للفئات المستهدفة

وأوضحت الشركة، أن خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.