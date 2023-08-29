«جنايات القاهرة» تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بقتل آخر في السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة أحد الأشخاص لإدانته بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في دائرة قسم شرطة السلام في القاهرة، بالسجن المؤبد وإلزامه المصاريف الجنائية.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية، أنّه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم في دائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما في دائرة القسم، على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة السلام، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهم قتل المجني عليه في دائرة القسم، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبيّن وجود جثة لشاب في العقد الثاني من عمره، وبعمل التحريات وسؤال عدد من الشهود تبيّن أنّ أحد الأشخاص «عاطل» وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها ضد المتهم بالسجن المؤبد.