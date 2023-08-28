القبض على سائق ميكروباص تسبب في قتل سيدة بدمياط.. «صدمها وهرب»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على موقع «فيس بوك»، بشأن قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بسيدة بدمياط والتسبب في وفاتها، وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل واقعة مقتل سيدة في دمياط

وذكرت التحريات أنّ ما تم نشره من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بوالدتها حال سيرها بأحد الطرق في دائرة مركز شرطة دمياط، والتسبب فى وفاتها وفر هاربا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تبلغ لمركز شرطة دمياط من إحدى المستشفيات استقبالها والدة الشاكية ربة منزل، بها إصابات متفرقة بالجسم إثر إدعاء حادث وتوفيت على إثرها.

وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة مرتكبة الحادث، وضبط السيارة وقائدها سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.