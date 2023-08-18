حبس متهم بالاتجار بمخدر الاستروكس في السلام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

الاتجار بمخدر الاستروكس

أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من قيام عنصر إجرامي لديه معلومات جنائية بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 15 كيلوجراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام، وبندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، وسيارة ملكه، ومبلغ مالي.

الموقف القانوني لتجارة المخدرات

كشف المحامي محمود عبدالله العقوبة المتوقعة للمتهمين كما جاء في نص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.