«الداخلية» تكشف تفاصيل مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين متهمين بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بالقاهرة؛ مما نتج عنه وفاة آخر.

وتبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها (عامل - مقيم بذات العنوان)، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع إحدى السيدات

وتبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع (إحدى السيدات لها معلومات جنائية – ونجلها - مقيمين بدائرة القسم)، وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضي ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

أمكن ضبط السيدة ونجلها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته.