محمد هنيدي يحقق إيرادات 152 ألف جنيه بفيلم «مرعي البريمو» أمس

حقق الفنان محمد هنيدي، نجاحا كبيرا بفيلمه «مرعي البريمو» منذ بداية عرضه بموسم الصيف، إذ يتعاون مع الفنانة غادة عادل في عمل سينمائي جديد بعد سنوات طويلة من آخر تعاون بينهما.

إيرادات فيلم «مرعي البريمو» لـ محمد هنيدي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ «الوطن»، إن الفيلم حقق أمس 152 ألف جنيه، وما زال يحقق نجاحا كبيرا ينافس به الأفلام بدور العرض.

أحداث فيلم «مرعي البريمو»

تدور قصة فيلم «مرعي البريمو»، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة من خلال تاجر بطيخ، يقوم بإخفاء قطع ثمينة من الألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ بالمحل، ومن ثم تضطره الظروف لمغامرة غير محسوبة، للبحث عن البطيخة.

أبطال فيلم «مرعي البريمو»

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، ولطفي لبيب، وعلاء مرسي، ومحمد محمود، وأحمد بدير، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.