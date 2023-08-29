ضبط استوديو تسجيل صوتي دون ترخيص في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي دون ترخيص في منطقة الدقي بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج «مقلدة ومنسوخة» بالمخالفة لأحكام القانون.

العثور على وحدة تسجيل صوتي دون ترخيص

جرى ضبط مالك الاستوديو، وبتفتيش مكونات الاستوديو تم العثور على (وحدة مونتاج تحتوي على لاب توب – برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة – وحدة تسجيل صوتي كاملة دون ترخيص– هاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية)، وبمواجهته بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.