بعد غلق باب التحويل.. اعرف موعد نتيجة تقليل الاغتراب

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسميا أمس، باب التحويل من كلية لأخرى، والمعروف بتقليل الاغتراب، للطلاب الذين سجلوا في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023.

ويتطلع الطلاب الراغبين فى التحويل من كليات بعيدة عن محل إقامتهم، إلى قريبة من مقار سكنهم، إلى معرفة موعد نتيجة تقليل الاغتراب، لبدء الاستعدادات الخاصة بالحياة الجامعية.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات التى تقدمها للقراء، موعد نتيجة تقليل الاغتراب، وكيفية حصول الطالب على نتيجة الترشيح الجديدة.

موعد نتيجة التحويل من كلية لأخرى

قال وزارة التعليم العالي، إن إعلان موعد نتيجة تقليل الاغتراب خلال 3 أيام على الأقل، بعد انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من أعمال فرز الرغبات للطلاب الراغبين في التحويل، في حدود 10% فقط، وهي النسبة المقررة لتقليل الاغتراب، بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه يشترط لنجاح عملية تقليل الاغتراب، حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة في الكلية المراد التحويل إليها، فضلا عن استيفاء قواعد القبول بالكلية.

كيف تعرف نتيجة تقليل الاغتراب بعد ظهورها؟

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا .

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- فور إعلان النتيجة تظهر نتيجة الترشيح الجديدة للطالب.

يشار إلى أن فتح باب تقليل الاغتراب إستمر لمدة خمسة أيام منذ الخميس الماضى وحتى أمس الاثنين.