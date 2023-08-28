طريقة التقديم على تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة.. «اغتنم الفرصة الأخيرة»

ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023، وحصلوا على مقاعد في كليات وجامعات بعيدة عن الحيز السكاني، عن التقديم على «تقليل الاغتراب» المُتاح من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ التقديم لـ تقليل الاغتراب متاح إلكترونيا فقط عبر موقع التنسيق، على الرابط الإلكتروني، تزامنا مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2023.

5 خطوات للتقديم في موقع تقليل الاغتراب 2023

- الدخول على موقع تنسيق الجامعات من هنــــا.

- اختيار أيقونة «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

- أختيار أيقونة «تقليل الاغتراب».

- إدخال رقم جلوس الطالب والرقم السري.

- تظهر قائمة الرغبات المسجلة سابقا.

- اضغط على أيقونة «قائمة جديدة».

- اختر بين «تقليل اغتراب مناظر - تقليل اغتراب غير مناظر - معاهد».

- إدخال الكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.

موعد تسجيل المرحلة الثالثة لتسجيل الجامعات

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق، عن بدء التسجيل في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023، بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة مباشرة، حيث إن التنسيق سيكون من مجموع 50% فأكثر.