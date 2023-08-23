الغرفة التجارية تعلن أسعار المانجو بالإسماعيلية.. فرصتك الأخيرة قبل انتهاء الموسم

أعلن جلال الطاهر نائب أول رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن أسعار البيع المباشر للمستهلك من المانجو الإسمعلاوي، اليوم الاربعاء.

أسعار المانجو الإسمعلاوي

جاءت أسعار المانجو الإسمعلاوي، وفق بيان صادر عن لغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، كالتالي: السكري الأبيض 25: 28 جنيه للكيلو، والزبدة 23: 28 جنيه للكيلو، والسكري الممتاز 45:40 جنيه للكيلو، والفونس 40: 45 جنيه للكيلو، وعويس 60: 70 للكيلو، وفص 80 : 90 جنيه للكيلو، وناعومي 35: 40 جنيه للكيلو.

موعد انتهاء موسم المانجو الإسمعلاوي

أكد علي العكرمي سكرتير عام شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إرتفاع أسعار المانجو الإسمعلاوي نسبيا بالمقارنة بالسنوات الماضية، مرجعا الأسباب إلي قرب إنتهاء الموسم من ناحية وإنخفاض المحصول وكمية الإنتاج المعروضة من ناحية أخري.

وأوضح أن سبب إنخفاض المعروض هو تعرض البلاد إلي العواصف الترابية والرياح الشديدة، وهو ما تسبب في زيادة حجم الفاقد من محصول المانجو الإسمعلاوي.