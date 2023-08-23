رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الغرفة التجارية تعلن أسعار المانجو بالإسماعيلية.. فرصتك الأخيرة قبل انتهاء الموسم

كتب:

مارينا رؤوف
01:58 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
جلال الطاهر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

جلال الطاهر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

أعلن جلال الطاهر نائب أول رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن أسعار البيع المباشر للمستهلك من المانجو الإسمعلاوي، اليوم الاربعاء.

أسعار المانجو الإسمعلاوي

جاءت أسعار المانجو الإسمعلاوي، وفق بيان صادر عن لغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، كالتالي: السكري الأبيض 25: 28 جنيه للكيلو، والزبدة 23: 28 جنيه للكيلو، والسكري الممتاز 45:40 جنيه للكيلو، والفونس 40: 45 جنيه للكيلو، وعويس 60: 70 للكيلو، وفص 80 : 90 جنيه للكيلو، وناعومي 35: 40 جنيه للكيلو.

موعد انتهاء موسم المانجو الإسمعلاوي

أكد علي العكرمي سكرتير عام شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إرتفاع أسعار المانجو الإسمعلاوي نسبيا بالمقارنة بالسنوات الماضية، مرجعا الأسباب إلي قرب إنتهاء الموسم من ناحية وإنخفاض المحصول وكمية الإنتاج المعروضة من ناحية أخري.

وأوضح أن سبب إنخفاض المعروض هو تعرض البلاد إلي العواصف الترابية والرياح الشديدة، وهو ما تسبب في زيادة حجم الفاقد من محصول المانجو الإسمعلاوي.

اقرأ المزيد:

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق.. المانجو بـ15 جنيها

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد.. تبدأ بـ9 جنيهات

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت.. عويس تبدأ من 25 جنيها

تراجع أسعار المانجو بسبب مهرجان الإسماعيلية.. انخفاض 30% عن الأسواق

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الجمعة.. «الفونس» بـ15 جنيها
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.