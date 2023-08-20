أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد.. تبدأ بـ9 جنيهات

شهدت أسعار المانجو اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس استقرارا في الأسواق المختلفة، وتعد المانجو فاكهة الصيف المفضلة بالنسبة للكثيرين، ما يجعلهم حريصون على شرائها باستمرار وبكميات كبيرة، سواء بغرض تناولها طازجة، أو تخزينها لإعدادها للعصير عند انتهاء الموسم الخاص بها.

ويعد سوق العبور من أكثر الأماكن التي يقصدها محبي تناول المانجو لشرائها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار المانجو اليوم الأحد في سوق العبور، وجاءت ك

أسعار المانجو الأحد في سوق العبور

- وصل سعر كيلو المانجو البلدي إلى قيمة تتراوح بين 9 و15 جنيهًا.

- فيما وصل سعر كيلو المانجو السكرى إلى مبلغ يتراوح بين 15 و23 جنيهًا.

- كما وصل سعر كيلو مانجو سنارة ليتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو المانجو العويس سعر يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

- وجاء سعر كيلو مانجو كيت ليتراوح بين 11 و19 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو المانجو التومي ليتراوح بين 11 و19 جنيهًا.

- أما بالنسبة لسعر كيلو مانجو هندي، فيتراوح سعره بين 15 و27 جنيهًا.

- كما جاء سعر كيلو المانجو التيمور ليتراوح بين 15 و27 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو مانجو زبدية قيمة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- ليصل سعر كيلو مانجو فونس إلى قيمة تتراوح بين 15 و27 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو المانجو الفص سعر يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- وجاء سعر كيلو مانجو دبشه ليتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو مانجو صديقة سعر يتراوح بين 15 إلى سعر 27 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو مانجو جولك مبلغ يتراوح بين 15 و21 جنيها.

- ووصل سعر كيلو مانجو بيض العجل إلى سعر يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

- فيما بلغ سعر كيلو مانجو فجر كلان مبلغ يتراوح بين 11 و19 جنيهًا.