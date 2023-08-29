طلاب أوربا يشترون الكتب المدرسية المستعملة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار مستلزمات الدراسة

تواجه العديد من الأسر في الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا، صعوبات في تأمين اللوازم المدرسية لأبنائهم، وخاصة الكتب التي أصبحت أغلى من السنوات السابقة، بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم، بحسب ما ذكرته صحيفة «ثينكو دياز» الإسبانية.

تكلفة العودة إلى المدرسة ستصل إلى 500 يورو لكل طفل

وأفاد التقرير، بأن منظمة المستهلكين والمستخدمين حسبت أن تكلفة العودة إلى المدرسة هذا العام ستصل إلى حوالي 500 يورو لكل طفل، وهي أعلى تكلفة في التاريخ وتزيد بنسبة تقريبية قدرها 30٪ عن العام الماضي عندما كانت تصل إلى حوالي 390 يورو.

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تكلفة الكتب التي تشكل المصروف الرئيسي للعائلات كل عام، وتعتبر إسبانيا الدولة الأوروبية التي تبيع الكتب بأعلى سعر، بلغ متوسط سعر الكتاب 22.15 يورو وفقًا لشركة مقارنة الأسعار «ايديالو».

وبهذه الطريقة، يمكن أن يصل سعر الكتب المدرسية إلى 300 يورو، على الرغم من أن إيطاليا تلتها مباشرة بتكلفة متوسطة قدرها 21.54 يورو للكتاب، وفرنسا بتكلفة قدرها 20.94 يورو للكتاب.

وعلى الجانب الآخر، تتميز المملكة المتحدة والنمسا وألمانيا بأسعار أقل بنسبة 30٪ للكتاب الواحد، حيث يبلغ متوسط تكلفة الكتاب حوالي 17 يورو، وفقًا لتقرير «ايديالو».

وتضاف إلى أسعار الكتب أيضًا تكلفة علب الطعام التي تبلغ حوالي 10 يورو، وحقيبة الظهر التي تكلف حوالي 30 يورو، والزي المدرسي الرسمي الذي يصل تكلفته إلى حوالي 160 يورو، والأحذية التي تكلف حوالي 30 يورو إضافية، بالإضافة إلى تكاليف الأقلام والمجلدات والدفاتر.

استخدام الكتب الرقمية أو المستعملة بديل لارتفاع أسعار الكتب

وأحد البدائل المقترحة من قبل شركة «ايديالو» هو استخدام الكتب الرقمية، والتي تزداد شيوعًا في المدارس الإسبانية، ووفقًا للبيانات المقدمة، فإن سعر النسخة الرقمية يبلغ حوالي 158 يورو، بالإضافة إلى تكلفة جميع الكتب الأخرى، وعلى الرغم من ارتفاع سعر الكتب الرقمية بنسبة 16٪ خلال العامين الماضيين، إلا أن هذا الخيار يمكن أن يوفر حوالي 150 يورو لكل طفل للعائلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن البديل الآخر هو اللجوء إلى شراء الكتب المدرسية المستعملة، وبحسب منصة بيع المنتجات المستعملة، لشركة «والابوب»، فقد ارتفعت عمليات شراء الكتب المدرسية المستعملة بنسبة 399٪ خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، حيث بدأ المستهلكون في حجز الكتب استعدادًا للعام الدراسي المقبل.

وعلى الرغم من أن عادةً ما تتم مشتريات العودة إلى المدارس في شهر سبتمبر، إلا أن الإعلانات عن هذه المنتجات زادت بنسبة 229٪ في المتوسط في إسبانيا خلال فصل الصيف، وتأمل المنصة أن يكون شهر سبتمبر شهرًا نشطًا وأن يشهد زيادة في مبيعات جميع المنتجات المتعلقة بالعودة إلى المدارس.

وفي فرنسا، تشير بيانات اتحادات الطلاب الجديدة إلى زيادة تكاليف معيشة الطلاب بنسبة 10% على أساس سنوي في مجالات الإيجار وفواتير المرافق والطعام.