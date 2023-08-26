موجة الحر تجبر فرنسا على رفع مستوى التحذير إلى «الأحمر» في 19 منطقة

تعاني فرنسا من موجة حر شديدة استدعت رفع مستوى التحذير إلى المستوى الأحمر في 19 منطقة بسبب الموجة التي تضرب عدة دول أوروبية حاليًا، وهو أعلى مستويات التحذير في البلاد.

موجة الحر تضرب فرنسا وترفع مستويات التحذير

وبحسب «فرانس 24»، فإن موجة الحر التي تجتاح البلاد مستمرة، وتجبر السلطات على رفع مستويات التحذير مجددا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى هذا العام الذي ترفع فيه السلطات مستوى التحذير إلى «الأحمر»، بينما تعتبر المرة السادسة التي ترفع فيها هيئة الأرصاد الفرنسية مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر في تاريخها وذلك ضمن جهود حكومية لحماية السكان خلال فترات المناخ القاسي.

موجة الحر تضرب فرنسا ودول أوروبا

وكان جون نيرن، كبير مستشاري الحرّ الشديد في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قد حذر من أن موجات الحر التي تضرب حاليًا فرنسا ودول أوروبية، ستبدأ في وقت مبكر وتستمر لفترة أطول وتصبح أكثر شدة نتيجة لتغير المناخ، مشددًا على خطورة ارتفاع درجات الحرارة أثناء الليل.

موجات الحر ستكون أكثر شدة

وأوضح في تصريحات لوكالة فرانس برس أن موجات الحرّ ستصبح أكثر شدّة وأكثر تواتراً، وأنها تحدث نتيجة احترار المناخ الذي يظهر أسرع في أنظمة الطقس، مضيفًا «لقد حذّركم العلم من أنّ هذه الأمور ستحدث، ولن تتوقف عند هذا الحد»، داعيًا للتصرف بشكل أكبر ودعا جون نيرن إلى التصرف بشكل أكثر ذكاء في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.