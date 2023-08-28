انهيار صخري مرعب بين فرنسا وإيطاليا وتوقف حركة القطارات (فيديو)

تسبب انهيار صخري في جبال الألب على الحدود بين فرنسا وإيطاليا، في توقف الحركة على الطرق وخطوط القطارات بين الجانبين، مع إعلان منع الحركة حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث وقع الانهيار، الذي تم توثيقه بلقطات فيديو مرعبة، في وادي «موريان»، بمنطقة «سافوا»، وسط شرق فرنسا.

توقف حركة القطارات

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الكتل الصخرية وقعت في ساعة متأخرة يوم الأحد، حيث اصطدمت كتل صخرية، يبلغ حجمها نحو 700 متر مكعب، بحاجز تم تركيبه على أحد الطرق بالمنطقة الحدودية، مما أدى إلى توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا على خط «شامبيري – تورينو»، وكذلك القطارات المحلية في وادي «موريان»، بحسب الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (SNCF).

وأشارت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية إلى أن تعليق حركة القطارات سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، على الأقل، في الوقت الذي نبه فيه وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي «ستستغرق عدة أيام».

الوزير يوضح على منصات التواصل

واستخدم الوزير الفرنسي مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها منصة «إكس»، «تويتر» سابقاً، حيث كتب تدوينة قصيرة جاء فيها: «بعد الانهيار الهائل الذي وقع أمس في موريان، تمت تعبئة فرقنا لاعادة حركة السير على الطرق والسكك الحديدية في أسرع وقت ممكن، الأولوية المطلقة لسلامة الجميع».

فيديو يرصد لحظة وقوع انهيار صخري ضخم في جبال الألب، ما تسبب في توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا. pic.twitter.com/di51htz8dA — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) August 28, 2023

إغلاق نفق حدودي أمام المرور

كما أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق النفق الحدودي على الطريق بين فرنسا وإيطاليا في «فريجوس»، أمام حركة المرور لجميع المركبات، التي يزيد وزنها على 3.5 طن في الاتجاهين، بجانب طلب محافظة «سافوا» من الشاحنات والحافلات العبور من نفق جبال «مون بلان»، أو عبر الطريق السريع (A8).