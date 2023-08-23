فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة منذ 76 عاما.. وترفع الطوارئ في 19 مقاطعة

قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إن درجة الحرارة في فرنسا وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء، مع استمرار البلاد في مواجهة موجة حارة شديدة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن متوسط درجة الحرارة على مستوى فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية، وصلت إلى 27.1 درجة مئوية (81 فهرنهايت)، قبل ذروة موجة أغسطس الحارة المتوقعة في النصف الثاني من الأسبوع الجاري.

درجة الحرارة القياسية في فرنسا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في فرنسا بهذا الشكل المستمر لم يتم تسجيله منذ صيف عام 1947 أي منذ 76 عاما، قائلة إن درجة الحرارة القصوى في المناطق الجنوبية من فرنسا بما في ذلك وادي الرون ومنطقة أوكسيتاني المتاخمة لإسبانيا ومنطقة آكيتين حول بوردو قد وصلت إلى 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة المرتفعة تضع 19 مقاطعة في حالة تأهب في فرنسا

وتسببت درجة الحرارة المرتفعة في فرنسا، اليوم الأربعاء، في وضع ما يقرب من 19 مقاطعة من أصل 96 في البر الرئيسي الفرنسي في حالة تأهب أحمر بسبب الحرارة، بينما وصلت 37 مقاطعة أخرى إلى مستوى التحذير البرتقالي الأدنى، مع تحذيرات الأرصاد بأن هناك موجة حارة مستمرة ومكثفة في الثلثين الجنوبيين من البلاد خلال الأيام المقبلة.

إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة في فرنسا

ودفعت درجة الحرارة القياسية والموجة الحارة في فرنسا التي تحد من توافر مياه التبريد شركة إي دي إف المشغلة لمحطة سانت ألبان للطاقة النووية الواقعة على نهر الرون بشرق فرنسا إلى إصدار تحذيرا بشأن الإنتاج خلال الفترة ما بين 26 إلى 27 أغسطس الجاري، ومن المحتمل أن يشير تحذير إنتاج سانت ألبان إلى المفاعل الثاني بالمحطة كما هو الحال مع المفاعل الأول.