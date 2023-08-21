فرنسا تشتعل.. درجات الحرارة تصل لذروتها ونصف البلاد في حالة تأهب  

أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية، إن البلاد تواجه احتمال إنذار أحمر بسبب موجة الحر الأخيرة التي ضربت البلاد هذا الصيف، إذ أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة يوم الأربعاء المقبل في جنوب وادي الرون، كما أن تصنيف مستوى التنبيه حاليًا مرتفع في أكثر من نصف البلاد.

موجة حارة تضرب فرنسا

وأضافت الأرصاد الفرنسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد مستمرة خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن يرتفع مستوى التنبيه في فترة ما بعد الظهر في بعض المناطق الجنوبية الشرقية من دروم وأرديش الأكثر سخونة إلى أعلى درجة، وهو ما يعرف بحالة التأهب باللون الأحمر، معربة عن أن درجات الحرارة القياسية هي الأكثر حرارة خلال الموسم الجاري.

وتعرق عشرات الملايين من الأشخاص في فرنسا خلال الموجة الحارة التي ضربت البلاد اليوم الاثنين، كما اشتعلت النيران في غابة في جنوب شرق البلاد، ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

فرنسا تشتعل بسبب درجات الحرارة

واندلع حرائق الغابات في جنوب شرق فرنسا جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، أدت الي تدمير حوالي 100 هكتار (ما يقرب من 250 فدانًا) من الغابات، وفقًا لجمعية منع حرائق الغابات والإبلاغ عنها.

ويذكر أن الموجة الأخيرة من الطقس الحار نتجت عن ما يسمى بالقبة الحرارية، وهو حدث طبيعي يتميز بنظام ضغط عالٍ مستمر يعمل كحاجز يحبس الهواء الدافئ على الأرض.