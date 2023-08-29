«مصر للطيران» تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي.. تبدأ من 9200 جنيه

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركة مصر للطيران حددت أقل سعر تذكرة طيران لموسم عمرة المولد النبوى بـ9200 جنيه، وذلك بالنسبة للرحلات التي يكون خط سيرها (القاهرة - جدة، جدة - القاهرة)، موضحا أن الرحلات التي تنطلق من القاهرة إلى جدة يوم الخميس، ويكون موعد عودتها من مكة للقاهرة أحد يومي الجمعة أو السبت، فإن سعرها سيكون 9500 جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر تذكرة الطيران التي سيكون خط سيرها (القاهرة - جدة، المدينة - القاهرة ) ستكون 9600 جنيه، أما رحلات العمرة التي سيكون خط سيرها ذات الخط، وموعد انطلاقها الخميس، على أن يكون موعد العودة يوم الجمعة أو السبت، فإن سعرها يصل إلى 10 آلاف جنيه.

سعر تذكرة شركة مصر للطيران لرحلات العمرة.. خط سير (القاهرة- المدينة المنورة، جدة - القاهرة)

وأشار إلى أن سعر تذكرة شركة مصر للطيران لرحلات العمرة التي يكون خط سيرها (القاهرة- المدينة المنورة، جدة - القاهرة) سيكون 10 آلاف و500 جنيه، أما الرحلات التي سيكون موعد السفر على هذا الخط يوم الخميس، وتكون رحلة العودة أحد يومي الجمعة والسبت فإنها تبلغ 11 ألف جنيه.