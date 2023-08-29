نقل العيادات الخارجية من مستشفى الدكتور حمدي الطباخ إلى المركز الطبي بأبو حمص

تشهد مستشفى الدكتور حمدي الطباخ بمحافظة البحيرة، عمليات ترميم وتجديد إذ يتم إعادة إنشائها ضمن مبادرة الرئيس حياه كريمة، لذا وجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بنقل العيادات الخارجية بالمستشفى إلى المركز الطبي بأبوحمص.

نقل العيادات الخارجية بالبحيرة

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية المركز الطبي بأبوحمص، لمتابعة سير العمل بالعيادات الطبية الخارجية ونفقة الدولة وجرى نقلهما من مستشفى الدكتور حمدي الطباخ للمركز الطبي بأبوحمص كمرحلة أولى.

وكيل صحة البحيرة يتابع العمل بالمركز الطبي في أبو حمص

وتابع وكيل صحة البحيرة حُسن سير وانتظام العمل بالعيادات بالكامل، واطمأن على انتظام العمل بكامل قوته في العيادات الخارجية بكل التخصصات ونفقة الدولة، كما تأكد من أداء الخدمة على أكمل وجه بهما وتواجد الأطباء والفريق الطبي على رأس العمل.

تذليل العقبات أمام المواطنين بالمركز الطبي في أبو حمص

ووجه وكيل الوزارة بتذليل كافة العقبات داخل المركز الطبي للتيسير على المواطنين وحرصًا على استمرار الخدمة الطبية لأهالي أبوحمص وتيسيرًا عليهم، كما أكد أنه سيتم نقل باقي أقسام المستشفى تباعًا على حسب الخطة الموضوعة بخصوص ذلك حتى يتم الانتهاء من إعادة الإنشاء والبناء للمستشفى الجديد.

كما وجه«جميعة» بالحرص على تقديم كل الخدمات بالشكل اللائق الذي يرضي جميع المواطنين المترددين على العيادات بالمركز لتلقي الخدمة، وتفقد باقي أقسام العمل بالمركز الطبي إذ شدد على توافر الأمصال والطعوم، وتابعا كافة أمور العمل بالمركز.