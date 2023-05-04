ضبط سيدة تنتحل صفة ممرضة في مركز طبي خاص ببني سويف

تمكنت حملة للعلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، من ضبط سيدة تمارس مهنة التمريض بإحدى المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

معلومات عن انتحال سيدة صفة ممرضة

وأشار بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، عن تقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في المحافظة، بورود معلومات إلى مدير إدارة العلاج الحر بقيام سيدة تقوم بممارسة مهنة التمريض بإحدى المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف، بالمخالفة للقانون ونقابة التمريض.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبتشكيل فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتحري عن الواقعة بالاشتراك مع النقابة الفرعية للتمريض ببني سويف، وتم التوجه علي الفور إلي تلك المنشأة، وتم عمل محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المنشأة الطبية، وإحالة صاحبتها إلى جهات التحقيق المعنية.

استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية في بني سويف

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

و تبين من التقرير تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية والدكتور أحمد عبد العظيم طه مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة، حملة، والتي ضمت: الأطباء لبني محمد، مريم علاء، نورهان طه، كريم محمد مساعدي مدير إدارة العلاج الحر.