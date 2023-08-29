حزب الجيل: زيارة البرهان إلى مصر تؤكد مكانتها لدى السودان

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن قيام الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني بزيارة مصر ولقائه بشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول زيارة خارجية له، منذ اندلاع تمرد قوات الردع السريع والاشتباكات الدائرة بيننها وبين الجيش السوداني، تأكيد لمكانة مصر لدى السودان شعبا وجيشا، وتقديرا لدورها الداعم للسودان الشقيق.

زيارة البرهان إلى مصر

وأشار رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن لقاء القائد العام للقوات المسلحة السودانية بالرئيس السيسى في العلمين «العاصمة الصيفية للدولة المصرية» لعرض تطورات الأحداث في السودان، ورؤيته لكيفية الحل المشكلة السودانية، وللتشاور وطلبا الرأي وأيضا للمساعدة في إيجاد حلول تحفظ وحدة السودان وتنهي التمرد المسلح.

وأضاف أن زيارة البرهان تؤكد أيضا تنامي الدور المصري الإقليمي والإفريقي وقدرته على تقديم الرؤى والحلول، وكذلك يؤكد مكانة الدولة لدى أشقاءها، وأضاف أن مصر حريصة على مساندة دولة السودان الشقيقة حتى تتمكن من المرور من الأزمة، وحل الأزمة السودانية بشكل ودي.

وأشار إلى أن مصر تحرص في تعاملها مع أزمة السودان على حقن الدماء واستعمال لغة الحوار، ما تدعو به مصر والقيادة السياسية طوال الوقت.