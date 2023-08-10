ناجي الشهابي: الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة يدعم الأحزب بالشارع

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع دون إقصاء.

رئيس حزب الجيل يوضح موقفه من نظام الانتخابات

وأضاف ناجي الشهابي في تصريحات لـ«الوطن»: «نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة يدعم قوة الأحزاب في الشارع المصري، ويشعر المواطن بالتعددية الحزبية، فضلا عن كونه نظام عادل في توزيع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب الأصوات الحاصل عليها كل حزب من القائمة».

وتطرق رئيس حزب الجيل للحديث عن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة، قائلا: "القائمة المطلقة المغلقة تهدر أصوات الناخبين لأن القائمة التي تحصل على 50%+1 تحظى بالفوز بكل المقاعد، وتهدر 49% من الأصوات التي حازت بها القائمة في الماراثون الانتخابي".

لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني

وكانت لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني قد طرحت خلال جلساتها الماضية طريقة ونظم الانتخابات النيابية على طاولة الحوار، لتبدي القوى الوطنية والأحزاب كل منهم رأيه، ويطرح رؤيته، وذلك باعتبار أن الحوار الوطني جاء لمعالجة كافة قضايا المجتمع دون أي إشكالية في أجواء حرة تتجلى فيها معاني الديمقراطية.