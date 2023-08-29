رئيس «اتصالات النواب»: 80% من محافظات مصر تتمتع بخدمات الإنترنت

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن 80% من محافظات الجمهورية أصبحت مدعمة الأن بالألياف الضوئية التي تساعد فى تقوية شبكات الإنترنت، لافتا إلى أن السبب الأساسي في ذلك يرجع إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تغطية محافظات القناة بشبكة الإنترنت

وأشار «بدوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نجاح المنظومة الإساسية للإنترنت في مصر، يرجع إلى استخدام البنية التحية والأساسية.

وقال إن الآرقام تشير إلى تغطية كل محافظات القناة بشبكة الإنترنت، كما وصلت هذه الخدمة بنحو 70% لمحافظات الدلتا، ومن المتوقع أن تصل الخدمة لكل المحافظات مع انطلاق المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة.

تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة

وأوضح رئيس «اتصالات النواب»، أن توجه الدولة لدراسة إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية في التحول الرقمي، ويعزز من تقدمها بين الدول التي طبقت نظام التصويت الإلكتروني في انتخاباتها.

وقال: هناك العديد من المميزات الداعمة لتطبيق نظام التصويت الإلكتروني، ومن أهمها ضمان مشاركة 90% من المواطنين في الانتخابات، ويشمل ذلك جميع شرائح المجتمع سواء من كبار السن أو ذوي الهمم، وهو ما يعطي صورة حضارية للدولة المصرية.

استخدام التصويت الإلكتروني في عدد من دول العالم

وشدد بدوي، على أن بعض الانتخابات في مصر تمت بنظام التصويت الإلكتروني فى الفترة الأخيرة، ومن بينها انتخابات النيابة الادارية، ونقابة المهن الموسيقية، والصناديق الخاصة للعاملين بالنيابات الادارية، موضحا أن كثير من الدول حققت استحقاقاتها الانتخابية من خلال التصويت الإلكتروني مثل دولة الأمارات فضلا عن عدد من بلدان العالم.