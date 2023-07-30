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عضو «التنسيقية» يطالب باعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات 

كتب:

يسرا البسيوني
02:19 م | الأحد 30 يوليو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال محمد يحيي عزب، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة طالب اعتماد النظام الإلكتروني داخل العملية الانتخابية.

وأوضح «عزب»، خلال الجلسة الخاصة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، اليوم الأحد، أن هناك مزايا كثيرة أكثر للتصويت الإلكتروني أكثر من الطريقة التقليدية، منها: أقل تكلفة وأسرع في جدولة النتائج، وتحسين إمكانية الوصول إليها بدقة أكبر، بالإضافة إلى تسهيل الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة وسرعة فرز الأصوات.

وانطلقت جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسي للحوار الوطني، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تناقش لجنة

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بقلم يسرا البسيوني