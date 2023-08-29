«اتصالات النواب»: مصر اقتربت من تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات

أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت تطورا كبيرا في مجال التقنية ورقمنة الخدمات، مشيرا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ينص على أن لها الحق في استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية المؤمنة.

تطبيق التصوير الإلكتروني

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مصر على مقربة من ناحية البنية الأساسية للاتصالات، التي تمكنها من تطبق التصويت الإلكتروني للانتخابات والاستفتاءات، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق في المناطق، التي لم تشهد إدخال خدمات الألياف الضوئية ومحطات التقوية وشبكات الاتصالات.

تقوية شبكات الاتصالات

وأشار، إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية في مجال البنية الأساسية التقنية وتقوية شبكات الاتصالات واستبدال الأسلاك النحاسية بالفايبر، مؤكدا أن مناطق البنية الأساسية فيها مكتملة وفي مناطق ما زالت غير مؤهلة.