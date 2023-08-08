مسؤول بالحوار الوطني: ندرس التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج بالانتخابات

قال النائب محمد شوقي، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إنَّ مناقشات جلسات الحوار الوطني الأخيرة، تناولت كيفية مساعدة المصرين بالخارج على التصويت، لزيادة نسبة المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن تعدادهم حاليا حوالي 10 ملايين مواطن مصري يقيمون بالخارج في عدة دول.

شوقي: مقترحات بالتصويت الإلكتروني لجذب أصوات الشباب والمصريين بالخارج

وأضاف «شوقي»، خلال حواره مع مراسلة «إكسترا لايف» خلال تغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ البعد عن اللجان الانتخابية وأماكن الإقامة من أبرز أسباب عزوف المصريين عن ممارسة الحق الإنتخابي في الخارج، موضحا «القنصليات المصرية بجدة والرياض فقط في السعودية وبعضهم في أماكن نائية، وبالتالي المواطنين يأخذون وقت طويل للوصول إلى اللجان».

التصويت الإلكتروني

وتابع مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية، «بالتالي أحد البدائل الجيدة هو التصويت الإلكتروني ويجب تطبيقه بشكل أو بآخر في العملية الإنتخابية والتصويت حتي بالداخل لجذب فئات مثل الشباب، لأنهم الأكثر استعمالا للتكنولوجيا والكثير من العمليات في يومنا هذا تتم الكترونيا وتوجه الدولة نحو الرقمنة».