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كل ما تريد معرفته عن أيام «تحوت».. أول تقويم وضعه المصريون القدماء

كتب:

أمنية سعيد
07:01 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
تقويم تحوت

تقويم تحوت

يحل اليوم 29 أغسطس الذي يوافق أول يوم في التقويم المصري القديم، وهو أول تقويم عرفته البشرية في التاريخ الإنساني، إذ يرجع السبب وراء إطلاق هذا الاسم إلى «توت» أو «تحوت» إله الحكمة عند المصريين القدماء، إذ يعود تاريخ التقويم المصري إلى عام 4241 قبـل الميلاد، تزامنًا مع معرفة التقويم الزمني من قِبل المصريين القدماء عن طريق ملاحظة وقت فيضان نهر النيل.

وبحسب كتاب «لغتنا القبطية المصرية»، فإنّ شهر «توت» يعتبر أول شهور السنة القبطية، نسبة إلى العلامة الفلكي الذي وضع التقويم المصري القديم واخترع الأحرف، وقد ولد «توت» في قرية منتوت التي لا تزال موجودة وتتبع مركز أبو قرقاص محافظة المنيا بصعيد مصر بنفس اسمها القديم.

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